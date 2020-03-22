جمعية «دار البر» تدين الاعتداء على فرسان الخير باليمن

أبوظبي، دبي (الاتحاد)

رفعت جمعية دار البر أحر التعازي للقيادة الرشيدة وأبناء الإمارات جميعاً، وللعاملين في القطاع الخيري ومؤسساته في الدولة كافة، برحيل واستشهاد فارسين من فرسان الخير ورجال العمل الإنساني الإماراتي في اليمن، خلال أدائهما الواجب الإنساني والديني والوطني والقومي هناك.

وقدم خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة «دار البر»، أصدق التعازي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمصابها الجلل بفقدان اثنين من طاقمها ومن «رجال الخير والإحسان» على أرض اليمن، مؤكداً دعم وتضامن «دار البر» الكامل، ووقوفها بكل طاقاتها وإمكاناتها ومسؤوليها والعاملين فيها مع الهيئة وأسرتي «شهيدي العمل الخيري» وأقاربهما.

ودانت (دار البر) الجريمة النكراء، والاعتداء الإرهابي الجبان، على رمزين من رموز العمل الخيري والإنساني، كرسا وقتهما وجهودهما من أجل مد يد العون والإحسان للمنكوبين، ومساعدة المحتاجين، والتخفيف من معاناة الأطفال وكبار السن والنساء والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم من المستضعفين.

من جانبها، أكدت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن استهداف يد الإرهاب اثنين من موظفي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، جريمة نكراء وعمل جبان لن يثني أبناء الإمارات عن مواصلة رسالتهم الإنسانية ونشر الخير والأمل في ربوع العالم. وأضافت أن شهداء الإنسانية سطروا بأرواحهم وبدمائهم الزكية أسمى معاني العمل الإنساني وأبهى صوره وهم يقدمون أرواحهم دفاعاً عن القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، تاركين خلفهم إرثاً إنسانياً خالداً في قلوب ووجدان أبناء وبنات الإمارات وطن الإنسانية.

وأكدت أن دولة الإمارات أرض العطاء والسخاء والأخوة الإنسانية، تجود بأبنائها في سبيل غرس قيم إنسانية لا تحيد عنها أبداً.