مساعدات غذائية إماراتية لأسر محتاجة في المكلا

حضرموت (الاتحاد) واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت، وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف التي يمر بها اليمن. ووزعت الهيئة 500 سلة غذائية تزن (40 طناً و400 كج) مستهدفة (2500) فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة بمنطقتي وادي حمم ووادي المسنى بمديرية أرياف المكلا بمحافظة حضرموت.

وأفاد منسقون إغاثيون في المكلا بأن وصول قافلة المساعدات الغذائية إلى وادي حمم ووادي المسني جاء ضمن الخطط والبرامج الإغاثية الرامية للتخفيف من معاناة الأهالي القاطنين في تلك المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المديريات، مشيرين إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي حريص على إغاثة المناطق الأكثر تضرراً، والتي يمر سكانها بظروف معيشية صعبة.

وأعرب الأهالي عقب تسلمهم المواد الإغاثية، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها اليمن، وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء حضرموت بشكل خاص.

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