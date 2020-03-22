الإمارات تدعم جهود التوعية للوقاية من «كورونا» في اليمن

بسام عبدالسلام (عدن)

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة توعوية وتثقيفية للوقاية من فيروس كورونا في محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها من أجل تعزيز الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الوباء.

ودشنت الحملة في مدينة المكلا مركز حضرموت، وتستمر لمدة أسبوع في عدد من مديريات المحافظة، ويشارك فيها كادر طبي ومتطوعون تابعون للهيئة، إلى جانب عدد من الناشطين والمواطنين المهتمين بدرء مخاطر هذا الفيروس وسبل الوقاية منه.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي لدى المواطنين عن فيروس كورونا المستجد، وسبل الوقاية منه، والخطوات الواجب اتباعها لتفادي انتقال هذا المرض للآخرين، حيث تضمنت الحملة توزيع منشورات التوعية على المواطنين في الأسواق والشوارع الرئيسة، والمحال التجارية، والمراكز الصحية. وأشار ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت السيد حميد راشد الشامسي، إلى أن الحملة تأتي تماشياً مع الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا، وتقديم الإرشادات الصحية الاحترازية والتدابير الوقائية للمواطنين للوقاية من المرض، مضيفاً أن الوقاية خير من العلاج، وأهمية تغيير سلوك الناس وتوعيتهم حول كيفية تجنب مسببات الإصابة بالفيروس واستخدام طرق الوقاية، داعياً لتكاثف الجميع، وبذل مزيد من الجهد في توعية المواطنين بطرق الوقاية من الوباء.

بدوره، أشاد الدكتور رياض الجريري، مدير مكتب وزارة الصحة في ساحل حضرموت، بالجهود المبذولة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في رفع الوعي لدى أبناء حضرموت بالطرق السليمة للوقاية من فيروس كورونا، موضحاً أن هناك إجراءات احترازية يجري اتباعها من قبل السلطات الصحية في محافظة حضرموت من أجل مجابهة الفيروس. وثمن عدد من المواطنين دور هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في توعية المجتمع بخطورة الوباء والطرق السليمة للوقاية منه، مشيرين إلى أن مثل هذه الحملات التوعوية تسهم في رفع وعي المجتمع لمجابهة أية أوبئة أو مخاطر صحية.