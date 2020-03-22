«التحالف» يدمر مواقع لـ«الحوثيين» في الجوف ومأرب

عقيل الحلالي (صنعاء)

شن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس، غارات جوية على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي الجوف ومأرب شمال شرق البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» أن مقاتلات التحالف شنت، السبت، أكثر من 12 غارة على مواقع لميليشيات الحوثي على أطراف مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، وفي مديرية خب والشعف، الواقعة شمال شرق محافظة الجوف وتشهد منذ نحو أسبوعين معارك على الأرض بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي.

وأوضحت المصادر أن الطيران العربي دمر آليات ومعدات عسكرية لميليشيات الحوثي ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيا. وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان على تويتر بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وآليات للميليشيات في الجوف، وأنها دمرت عربة اتصالات عسكرية تابعة للحوثيين في منطقة الجر شرق مدينة الحزم، التي سيطرت عليها الميليشيا مطلع مارس الجاري.

كما استهدفت المقاتلات العربية تحركات لميليشيات الحوثي في مديريتي مجزر وصرواح شمال وغرب محافظة مأرب، بحسب مصادر محلية وعسكرية ذكرت أن القصف دمر آليات عسكرية للحوثيين الذين يحاولون منذ الاثنين الماضي التقدم من وسط مديرية صرواح باتجاه مدينة مأرب، مركز المحافظة الغنية بالنفط والتي تخضع لسيطرة قوات الحكومة اليمنية منذ أواخر العام 2015.

وتمكنت قوات الجيش اليمني، بغطاء جوي من التحالف العربي، من إفشال المحاولات الهجومية لميليشيات الحوثيين شرق مديرية صرواح الواقعة على الطريق الحيوي بين مدينة مأرب والعاصمة اليمنية صنعاء المحتلة من قبل الانقلابيين الحوثيين.

إلى ذلك، أحبطت القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ثلاث هجمات عنيفة لميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقعها في مدينة الحديدة ومديريتي الدريهمي والتحيتا بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب) حيث تصمد هدنة هشة منذ ديسمبر 2018.

وقالت مصادر ميدانية وأخرى في القوات المشتركة إن ميليشيات الحوثي دفعت، مساء الجمعة، بالعشرات من عناصرها لاقتحام مواقع تابعة للقوات المشتركة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، موضحة أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للمجاميع المسلحة وإجبارها على التراجع بعد تكبيدها قتلى وجرحى وتدمير عدد من آلياتها العسكرية.