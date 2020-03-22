ألمانيا مستعدة لاستقبال مرضى فرنسيين

باريس (رويترز)

أعرب متحدث باسم وزارة الصحة المحلية في مقاطعة بادن-فورتمبيرغ الألمانية، أمس، عن استعداد هذه المنطقة الحدودية مع فرنسا لاستقبال مرضى فرنسيين مصابين بـ«كوفيد-19» يحتاجون إلى دعم بالتنفس الاصطناعي. وقال المتحدث الذي أكد المعلومة المنشورة في جريدة محلية: «إن الوزارة طلبت من كل مستشفيات المقاطعة استقبال مرضى يحتاجون إلى تنفس اصطناعي من المنطقة الحدودية بين ألمانيا وفرنسا ضمن ما تسمح به الإمكانات».

وأشار إلى أن مستشفيات منطقة الألزاس الفرنسية الحدودية المتضررة من الوباء «بلغت أقصى قدرة استيعابية فيما يخص معالجة» المصابين بالفيروس الذي ينتشر بسرعة عالية في أوروبا. وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16662، ووفاة 47 شخصاً في المجمل بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بيوم الجمعة.

وتعتزم فرنسا تشديد القيود على الخروج من المنازل كجزء من الجهود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت الذي تتعامل فيه البلاد مع استمرار المقيمين في الخروج من منازلهم.

وأبلغت فرنسا عن إصابة 12612 شخص بفيروس كورونا، توفي منهم 450 شخصاً. وعلى ضوء تفشي الفيروس، أغلقت السلطات الفرنسية البلاد.

وفي هذه الأثناء، قفزت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين، وفقاً لاستطلاع للرأي نشر، أمس الأول، وهو ما يظهر أن أسلوب تعامله مع أزمة فيروس كورونا كان بمثابة تصويت كبير على الثقة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «هاريس إنترآكتيف»، أن 51 في المئة من الفرنسيين «لديهم ثقة» في ماكرون. وتمثل النسبة زيادة بواقع 13 نقطة عن الشهر السابق، وهي الأعلى منذ يناير 2018.

وقال جان دانييل ليفي رئيس وحدة الاستطلاع السياسي في مذكرة مرفقة بالاستطلاع: «من النادر رصد مثل هذا التغير، فآخر مرة حظي فيها رئيس دولة بمثل هذه الزيادة الملحوظة كانت أثناء هجمات يناير 2015».