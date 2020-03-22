رئيس المجلس الأوروبي لإيطاليا: «سيتحسن كل شيء»

بروكسل (وكالات)

نظراً للوضع المأساوي الذي أفرزه فيروس كورونا في إيطاليا، وجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل رسالة تعاطف إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أكد فيها التضامن الأوروبي مع إيطاليا في هذه الظروف، وأعرب ميشيل في خطابه أيضاً عن إعجابه بفريق إدارة الأزمات الإيطالي.

وتعتبر إيطاليا أكثر بلدان العالم من حيث عدد حالات الوفاة المسجلة رسمياً بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في يوم واحد 793 حالة وفاة ليصل الإجمالي 4825 حالة، فيما ناهز عدد الإصابات 50 ألفاً.

وقفز عدد المصابين في عدد من دول الاتحاد الأوروبي أمس، وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أوروبا بؤرة تفشٍ للفيروس.

وشهد عدد الإصابات قفزة كبيرة أخرى في إسبانيا، أمس، حيث تم تسجيل 5000 حالة إصابة جديدة، ليصبح مجموع الحالات المؤكدة 25 ألفاً. وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس من 1000 إلى 1300.

وتعد المنطقة التي تضم مدريد واحدة من أكثر المناطق تضرراً في البلاد، حيث تم تسجيل ما يقرب من 9000 حالة إصابة بالفيروس فيها، بالإضافة إلى 800 حالة وفاة.

وفي سويسرا، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 6100، بزيادة نحو 25 في المئة عن أمس الأول، فيما بلغ عدد الوفيات 56 شخصاً.

وقالت سلطات الصحة الهولندية، أمس: «إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع بواقع 637 حالة إلى 3631 إصابة في المجمل، إضافة إلى تسجيل 30 وفاة جديدة»، وبذلك يقفز العدد الإجمالي لوفيات كورونا في هولندا إلى 136، وتتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عاماً.

من جانبها، أفادت هيئة الصحة الوطنية في البرتغال بأن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد تضاعف خلال الليل ليصل إلى 12، وارتفع إلى 1280.