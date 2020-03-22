الإحصائيات في الصين تظهر أن غالبية الأشخاص المصابين بـ Covid-19 يعانون من أعراض خفيفة فقط .. ثم يتعافون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مارس 2020 01:17 صباحاً - أظهرت الدراسات و البيانات من الصين أن غالبية الأشخاص المصابين بـ Covid-19 يعانون من أعراض خفيفة فقط ، ثم يتعافون.

يعاني معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس التاجي الجديدُ من أعراض خفيفة ، وفقًا لبيانات من الصين ، حيث يبدو أن أسوأ وباء قد انتهى الآن.

في الشهر الماضي ، نشر علماء من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ورقة بحثية تحلل بيانات أول ٧٢،٣١٤ شخصًا تم تشخيصهم بـ Covid-19.

يقول علماء الأوبئة إن فهم آليات تفشي الفيروس التاجي سيستغرق وقتًا طويلاً ، لكن المعلومات التي نشرها العلماء الصينيون قد تعطي نظرة ثاقبة لأولئك الأكثر تعرضًا للفيروس.

تظهر البيانات أن الرجال والنساء لديهم نفس فرص الإصابة بالفيروس. فعندما اضطلع العلماء على ٤٤،٦٧٢ مريضًا أكدوا أنهم مصابون بالمرض ، وجدوا أن هناك ١٠٦ رجال تم تشخيصهم لكل ١٠٠ امرأة.

ومع ذلك ، يبدو التأثير على الرجال أسوأ ، على الأقل بين أولئك الذين كانوا جزءًا من هذه الدراسة الأولية. فيما مات ٢.٨٪؜ من الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض ، مات ١.٧٪؜ فقط من النساء .

كما درس الباحثون مدى خطورة المرض بالنسبة لأولئك الذين تم تشخيصهم. الخبر السار كان ان أكثر من الأفراد ٨٠٪ يعانون من أعراض خفيفة فقط فيما تم تصنيف ١٤٪ تقريبًا على أنها حالات شديدة ، في حين تم تحديد حالة ما يقرب من ٥٪ على أنها حرجة.

بعيدا عن الفئة الجنسية ، وجد الباحثون أيضًا أن الأطفال في الصين أظهروا أعراضًا أقل حدة من البالغين.

نشرت دراسة عبر الإنترنت في المجلة الطبية لطب الأطفال يوم الاثنين انه هناك ٧٣١ حالة مؤكدة و ١٤١٢ حالة مشتبه بها لـ Covid-19 لدى الأطفال.

أكثر من ٩٠٪ من جميع مرضى الأطفال كانوا عديمي الأعراض ، وكان يظهر عليهم فقط أشكال خفيفة أو شائعة من المرض.

حوالي ١٣٪ من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لم تظهر عليهم أعراض المرض. من مجموع ٢١٣٤ حالة ، توفي طفل واحد ، صبي يبلغ من العمر ١٤ عامًا ، وكان ما يقرب من ٦ ٪ من هذه الحالات صنفت شديدة.

لا يزال الباحثون غير متأكدين من سبب عدم إصابة الأطفال المصابين بـ Covid-19 بالمرض وعوارضه مثل البالغين.

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يقول علماء الأوبئة إن معدلات الشفاء لـ Covid-19 لن تكون واضحة حتى انتهاء التفشي حينها سيمكنهم الاطلاع على مجموعات البيانات الكاملة.

ومع ذلك ، فإن الأرقام الواردة من الصين تعطي بعض المؤشرات على أن معظم الناس يتعافون من المرض.

قال المركز الصينى للسيطرة على الامراض والوقاية منها فى تقرير نشر يوم الخميس انه من بين ٨٠٩٢٨ حالة مؤكدة فى البر الرئيسى للصين تم شفاء ٧٠٤٢٠ شخصا وغادروا المستشفى بينما توفى ٣٣٤٥ اما الباقون ما زالوا مريضين.

ويبدو أن البيانات الصينية المبكرة تظهر أيضًا أنه كلما كبر المريض ، زادت مخاطر الإصابة بالفيروس.

في حين أن معظم الحالات المسجلة شملت الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ٣٠ و ٦٩ ، فمعدل الوفيات ارتفع مع ارتفاع أعمار المرضى المصابين.

ووفقًا للصحيفة ، من بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ٤٩ عامًا أو أقل ، مات حوالي ٠.٢٪؜ فقط ممن أصيبوا بالمرض ، مقارنة بـ ١٤.٨٪ من الذين بلغوا ٨٠ عامًا أو أكثر.

وتظهر أحدث البيانات من إيطاليا ، الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا ، نمطاً مماثلاً. وفقًا لتقرير للمعهد الوطني الإيطالي للصحة ، فإن متوسط ​​عمر الذين توفوا بعد الإصابة بالفيروس في إيطاليا يبلغ ٨٠عامًا ، في حين أن متوسط ​​ ​​المصابين هو ٦٣ عامًا.

ومع ذلك ، وجد مسؤولو الصحة في فرنسا أن نصف مرضى فيروس كورونا الذين يخضعون حاليًا للعناية المركزة في جميع أنحاء البلاد كانوا تحت سن الستين ، مما أثار ما وصفته فرنسا للصحة العامة بـ “ديناميكية جديدة” في تفشي مرض كوفيد 19.

“نحن في ديناميكية قوية للفيروس إلى حد ما ، مما يدل على أن عدد الحالات لا يتزايد فحسب ، بل أن هذه العدوى تؤدي إلى حالات خطيرة … كما تنتقل الى فئات عمرية أصغر من الناس” ، هذا ما قاله جينفييف شين ، المدير العام للصحة العامة في فرنسا قال خلال مقابلة إذاعية يوم الخميس.

ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن تلك الحالات – بما في ذلك ما إذا كان المرضى يعانون من حالات موجودة مسبقًا او حالات جديدة مختلفة عن الذي سبق.

ووفقًا للباحثين الصينيين ، فإن المشكلات الصحية الأساسية كانت أيضًا عاملاً رئيسيًا.

تشير البيانات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة قبل الإصابة بالفيروس كانوا أكثر عرضة للوفاة.

ووجدت الحكومة الإيطالية أيضًا أن معظم الأشخاص الذين ماتوا بسبب الفيروس لديهم حالتان أو ثلاث حالات صحية موجودة قبل الإصابة بالفيروس التاجي. ومن بين هذه الحالات ، كان ارتفاع ضغط الدم هو الأكثر شيوعًا ، يليه مشاكل في القلب والسكري.