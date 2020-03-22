كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن فرض حظر تجوال على "كبار السن" بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تركيا، مساء اليوم السبت، أنها فرضت حظر تجوال على كبار السن وحظرت على المطاعم تقديم أطعمة داخلها في تشديد لإجراءات احتزازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع زيادة عدد الوفيات لأكثر من الضعف.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه: إن "عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 947حالة"، موضحاً أنه "تم إجراء 2953 فحصاً في المجمل خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفاً "نحذر المسنين، مخاطر الوفاة تزداد مع التقدم في السن".

وكانت تركيا، قد علقت في وقت سابق، الرحلات الجوية مع 46 دولة أخرى وحظرت النزهات الخلوية وحفلات الشواء مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس فيها إلى مثليه تقريباً على نحو يومي في غضون أسبوع.

وكانت أنقرة علقت الطيران مع 22 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي والحانات ومنعت صلاة الجماعة وأرجأت المباريات الرياضية إلى أجل غير مسمى، وينطبق حظر الطيران الجديد على كندا والشطر الشمالي لجزيرة قبرص.

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