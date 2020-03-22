كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تفرض حزمة إجراءات للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لتفشي "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت، إن "الوضعية الاستثنائية التي نعيشها اليوم لم نعشها حتى خلال الثورة، بسبب فيروس كورونا الممستجد (كوفيد - 19)"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.



وقرر الفخفاخ: "تأجيل أداء الأقساط البنكية لمدة 6 أشهر، وتخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 مليون دينار لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل".

كما دعا المؤسسات الاقتصادية، التي تمتلك إمكانيات كبيرة إلى تقاسم الأعباء بمنحى تضامني طوعي. وقال: سنطلب من المجلس التشريعي تمكين الحكومة من إصدار مراسيم؛ لاتخاذ التدابير المستعجلة حسب مقتضيات الفصل 7 من الدستور التونسي. Advertisements

هذا وأعلن وزير الصحّة التونسي الدكتور عبداللطيف المكي، في وقت سابق من اليوم، خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد صدور نتائج 126 تحليلا مخبريّا، أسفرت عن 6 نتائج إيجابيّة؛ ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 60 حالة مؤكدة.