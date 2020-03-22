كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا ترسل علماء ومعدات عسكرية إلى إيطاليا لمكافحة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، أنها "تخطط لإرسال علماء فيروسات ومعدات عسكرية إلى إيطاليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وقالت الدفاع الروسية في بيان: إن "طائرات النقل التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية، ستنقل 8 فرق متنقلة من علماء الفيروسات والأطباء العسكريين الروس، ومجموعة سيارات طبية ومواد للتعقيم والتطهير إلى إيطاليا".

ولفتت إلى أنه "بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر وزير الدفاع سيرجي شويجو تعليمات بإنشاء مجموعة جوية؛ لتقديم المساعدة إلى إيطالية في مواجهة فيروس كورونا".

هذا وأعرب بوتين، في وقت سابق من اليوم، عن عزم بلاده إرسال مختصين ومعدات طبية إلى إيطاليا؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال الكرملين: إن "بوتين تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وتناولا الموقف بشأن تفشي فيروس كورونا والإجراءات المتبعة للحد من انتشاره".

وأكد بوتين خلال الاتصال على "استعداد روسيا لتقديم مساعدة فورية لإيطاليا لمكافحة الفيروس"، معربًا عن دعمه لإيطاليا شعبا وقيادة".

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وقال البيان: إنه "استجابة لطلب الجانب الإيطالي، فقد أكد الرئيس الروسي استعداده لإرسال المساعدة الفورية اللازمة".

وصرح بوتين بأن "موسكو خططت لتزويد إيطاليا بمعدات وقائية وطبية، ومجمعات متنقلة لمكافحة العدوى، وفرق من المتخصصين الروس لكبح انتشار الوباء".