كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تكشف عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 266 ألفا ووفاة أكثر من 11 ألفا، حسبما ذكر موقع "سبوتنيك".

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، اليوم، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 266073 شخصا حول العالم، وبلغ عدد الإصابات في أوروبا 128541 شخصا، وتم الإبلاغ عن 11184 حالة وفاة في العالم".

وكشفت المنظمة أنه "تم تسجيل 32 ألف حالة إصابة بكورونا و1344 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

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