كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكويت تفرض حظر تجوال جزئي اعتبارًا من الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال نائب رئیس مجلس الوزراء الكويتي، وزیر الداخلیة أنس الصالح، مساء اليوم السبت، إن "مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي فرض حظر تجول جزئي في أرجاء البلاد ابتداءًا من یوم غد الأحد، وذلك في الفترة من الساعة 5 مساء إلى 4 صباحا یومیاً حتى إشعار آخر، لأحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الصالح خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، بحضور وزیر الخارجیة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ووزیر التجارة والصناعة خالد الروضان، وذلك في إطار مواجهة تداعيات فیروس كورونا المستجد.
وأوضح أن القرار جاء بسبب بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازیة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أن "مجلس الوزراء قرر تمدید تعلیق العمل في كافة المؤسسات، التي كان من المقرر انتهاؤها في الـ 26 من مارس الجاري لمدة أسبوعین إضافیین".
ويذكر أن وزارة الصحة الكویتیة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجیل 17 حالة مؤكدة إصابتها بفیروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضیة في البلاد؛ لیرتفع بذلك عدد الاصابات المسجلة حتى الآن إلى 176 حالة.
وأعلن وزیر الصحة باسل الصباح، صباح الیوم، عن شفاء خمس حالات مصابة بفیروس كورونا؛ لیصل مجمل من أعلن شفاؤهم إلى 27 حالة.
وبذلك، فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بمرض فیروس كورونا وصل إلى 149 حالة، وبالنسبة للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغ عددها 5 حالات، منها حالتان مستقرتان وثلاث حالات حرجة.