كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البريطانية تطيح بمواطن أنتج دواء مزيفا لعلاج "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الشرطة البريطانية، مساء اليوم السبت، الاتهام إلى رجل بإنتاج دواء مزيف لعلاج فيروس كوروناالمستجد "كوفيد-19"، ومحاولة بيعه خارج البلاد.

وألقت شرطة المملكة المتحدة، يوم أمس الجمعة، القبض على فرانك لودلو (59 عاما) من وست ساسكس في جنوب إنجلترا، واتهمته بالاحتيال وحيازة مواد لاستخدامها في هذا الاحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

ومثل لودلو أمام محكمة في مدينة برايتون، وأمرت باستمرار احتجازه حتى يوم 20 أبريل المقبل، وجاء اعتقاله عقب تحقيق مشترك أجرته وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن، ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

هذا وبدأت القضية عندما اعترض ضباط وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في لوس أنجلوس طرداً في يوم 18 مارس الجاري، تم إرساله من المملكة المتحدة البريطانية، واحتوى على 60 عبوة منفصلة لعلاج فيروس كورونا تم تصنيفها على أنها "علاج مضاد للأمراض".

Advertisements

وخلصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن هذا المنتج دواء غير معتمد، وأبلغت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.

وتتسابق الدول ومعها بعض الشركات والمعاهد الخاصة بالأبحاث العلمية مع الزمن؛ لصناعة لقاح مضاد لكورونا الذي ظهر في شهر ديسمبر من العام الماضي، ووصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.