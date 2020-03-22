كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمود: وقف الرحلات من وإلى سوريا اعتبارا من الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير النقل السوري علي حمود، مساء اليوم السبت، أن "آخر رحلة سوف تصل من روسيا يوم غد الأحد، وبعد ذلك سيتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى البلاد.
وأكد حمود على "أن آخر رحلة تصل من موسكو إلى دمشق يوم غد الأحد، وسيتم بعدها إيقاف جميع الرحلات من وإلى سوريا:، حسبما نقلت "شام إف إم".
وقال: إنه "تم إعطاء مدة إضافية لكل المحطات التي تقرر إغلاقها ولم يكن ذلك بشكل مفاجئ، وتم إيقاف الدورات التدريبية لجميع العاملين في وزارة النقل المجال (الجوي والبحري)، ومنح إجازات السوق في جميع المحافظات".
هذا وأصدرت الحكومة السورية تعميماً للمحافظات في البلاد يتضمن "اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة".
وكانت الحكومة، قد دعت يوم أمس الجمعة، المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والتوجيهات في تطبيق الحجر الطوعي، محذرة من أنها في حال عدم الاستجابة سوف تفرض "الحجر الإلزامي".
وجاء في بيان على صفحة رئاسة الوزراء في سوريا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهاب الفريق الحكومي بالمواطنين التحلي بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية لجهة الالتزام بإجراءات الحجر الطوعي، التي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة لئلا يتم فرض الحجر الإلزامي في حال عدم التقيد بذلك".
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".
وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".