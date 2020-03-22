كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمود: وقف الرحلات من وإلى سوريا اعتبارا من الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، مساء اليوم السبت، أن "آخر رحلة سوف تصل من روسيا يوم غد الأحد، وبعد ذلك سيتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى البلاد.

وأكد حمود على "أن آخر رحلة تصل من موسكو إلى دمشق يوم غد الأحد، وسيتم بعدها إيقاف جميع الرحلات من وإلى سوريا:، حسبما نقلت "شام إف إم".

وقال: إنه "تم إعطاء مدة إضافية لكل المحطات التي تقرر إغلاقها ولم يكن ذلك بشكل مفاجئ، وتم إيقاف الدورات التدريبية لجميع العاملين في وزارة النقل المجال (الجوي والبحري)، ومنح إجازات السوق في جميع المحافظات".

هذا وأصدرت الحكومة السورية تعميماً للمحافظات في البلاد يتضمن "اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة".

وكانت الحكومة، قد دعت يوم أمس الجمعة، المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والتوجيهات في تطبيق الحجر الطوعي، محذرة من أنها في حال عدم الاستجابة سوف تفرض "الحجر الإلزامي".

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وجاء في بيان على صفحة رئاسة الوزراء في سوريا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهاب الفريق الحكومي بالمواطنين التحلي بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية لجهة الالتزام بإجراءات الحجر الطوعي، التي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة لئلا يتم فرض الحجر الإلزامي في حال عدم التقيد بذلك".