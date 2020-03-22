كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساو باولو البرازيلية تدخل حجر صحي عام بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حاكم مدينة ساو باولو البرازيلية جواو دوريا، مساء اليوم السبت، عن "دخول هذه الولاية البرازيلية في حجر صحي عام لمدة 15 يوماً بدءاً من يوم الثلاثاء القادم، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".

وقال دوريا، في مؤتمر صحفي: إن "حكومة الولاية تعلن الحجر الصحي لمدة 15 يوماً بدءاً من يوم 24 مارس الجاري وحتى يوم 7 أبريل المقبل"، لافتاً أن هذا التدبير "يتضمن إغلاق كل المتاجر والخدمات غير الأساسية".

كما أشار إلى أن "أعمال المصارف ومتاجر المواد الغذائية والمخابز والنقليات العامة لن تتوقف، كما الشركات المرتبطة بقطاع الصناعة"، موضحاً أن "قطاع الصناعة لا يستقبل الناس"، مضيفاً "ندرك أننا في حرب، وهذه الحرب تستلزم قرارات مناسبة، سريعة وفعالة".

هذا وسجلت ولاية ساو باولو التي يسكنها نحو 46 مليون نسمة، 15 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، بحسب السلطات الصحية.

وتعدّ مدينة ساو باولو، مركز الولاية والتي تضم 13 مليون نسمة، أكثر مدينة مأهولة في أمريكا اللاتينية وهي بمثابة الرئة الاقتصادية والمالية للبرازيل.

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