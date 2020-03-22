كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 21/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

أعلنت سلطات إقليم لومبارديا الإيطاليي، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 550 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع أعداد الوفيات في الإقليم إلى 3095 حالة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز". آخر الأخبار العاجلة في العالم || إصابة مساعد نائب الرئيس "ترامب" بفيروس كورونا Advertisements

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس "كيتي ميلر"، مساء اليوم السبت، عن إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بحسب ما أظهرت فحوص طبية أجراها. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الرئيس الصيني يوجه رسائل عاجلة إلى العالم بشأن "كورونا"

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، مساء اليوم السبت، إن "البشرية تستطيع الانتصار على فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولكن عن طريق التضامن والجهود المشتركة"، داعياً إلى بناء مجتمع عالمي له صحة عامة.

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