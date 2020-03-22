عاجل.. لارام تُعلق رحلاتها الداخلية إلى إشعار آخر

قررت الخطوط الملكية المغربية، اليوم السبت، تعليق رحلاتها الجوية المحلية وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية، حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنه يمكن للزبناء الحصول على مزيد من المعلومات حول التدابير التجارية المتخذة جراء هذا القرار، وذلك عبر الاتصال بالرقم التالي: المغرب (0890000800).