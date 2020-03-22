الحشد الشعبي ينفذ حملة واسعة لتعفير الاماكن العامة

نفذت طبابة الحشد الشعبي، حملة تعفير وتطهير لشوارع في مختلف المحافظات. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "كوادر طبابة الحشد الشعبي نفذت، اليوم، حملة شملت تطهير وتعفير احياء وشوارع بالكاملب بمختلف المحافظات العراقية". وأضاف أن "الحملة شملت ايضا توزيع منشورات توعوية تبين طرق الوقاية من فيروس كورونا".

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