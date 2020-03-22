محافظ نينوى: قد نمدد فرض الحظر ونعاني من قلة دعم المركز في مواجهة كورونا

اكد محافظ نينوى نجم الجبوري، الاحد، انه قد يتم تمديد حظر التجوال في المحافظة، فيما اشار الى ان نينوى تعاني من قلة دعم المركز في مواجهة كورونا.
وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حظر التجوال المفروض في نينوى ينتهي يوم غد الاثنين"، مبينا ان "خلية الازمة في انعقاد مستمر".
واضاف "قد ننظر الى تمديد الحظر او اعطاء متنفس جزئي ومن ثم العودة للحظر"، مشيرا الى "اننا خولنا رؤوساء الوحدات الادارية كافة بتشديد الاجراءات الإحترازية".
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