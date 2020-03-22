أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 21 مارس 2020

تراجعت على نحو طفيف أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم السبت، رغم ارتفاعه عالميا في آخر يوم من إغلاق الأسواق.



وبحسب متوسط الأسعار في السوق السعودي، بلغ سعر الأوقية 5620.34 ريال قرب 14898 دولارا، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 180.71 ريال (48٫19 دولار).

أما سعر الذهب عيار 22 فبلغ 165.65 ريال ما يعادل 44٫17 دولار، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 158.12 ريال ما يوازي 42٫17 دولار.

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أما سعر الذهب عيار 18 فسجل 135.53 ريال وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 105.42 ريال.

وارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة؛ إذ فاق الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن إثر تدافع صوب السيولة في ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، لكن المعدن الأصفر يتجه صوب ثاني انخفاض أسبوعي في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن لتغطية مراكز شراء بالهامش في أصول أخرى.



وربح الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1499.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض 1% في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل انخفاض في الأسبوع. وصعد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.6% إلى 1487.90 دولار.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا: "إنه شراء للتحوط من المخاطر بالتأكيد.. ماذا بمقدورك أن تشتري لكي تتحوط من مخاطر نهاية الأسبوع؟ تستطيع أن تملك إما السيولة وإما المعادن النفيسة، هذا كل ما في الأمر".