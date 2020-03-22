شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. السجن والغرامة لمخترقي الحظر بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، منذ قليل، أن مجلس الوزراء الكويتي قرر فرض حظر التجوال من الساعة الـ٥ مساءاً والى الـ4 صباحاً، لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وذلك لحين إشعار اخر.



وحسبما ذكرت الوكالة، أنه تم تمديد تعليق العمل في كافة المؤسسات لمدة أسبوعين إضافيين وإلى 12 أبريل، وتهيب الحكومة الكويتية عدم الالتزام بالحظر، وحددت العقوبه بالسجن وغرامة 10 الاف دينار.

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