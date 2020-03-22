شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا.. ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 220 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 قالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية اليوم السبت إن عدد الحالات التي تأكد وفاتها جراء الإصابة بفيروس كورونا في انجلترا ارتفع بواقع 53 شخصا ووصل إلى 220.

Advertisements وأضافت الهيئة أن أعمار المتوفين تراوحت بين 41 و 94 عاما وجميعهم كانوا يعانون من مشاكل صحية. ولفتت إلى أن نحو 72818 شخصا أجروا فحوصا حتى الساعة 0900 بتوقيت غرينتش وجاءت نتيجة 5018 منهم إيجابية.

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