شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 793 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 21 مارس 2020 أعلنت إيطاليا، اليوم السبت، 21/آذار/2020، تسجيل 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4825.

Advertisements وأمس ويوم أمس الأول سجلت إيطاليا أقل من هذا العدد مع أكثر من 5000 ألف إصابة. وتعد إيطاليا بؤرة انتشار فيروس كورونا الصيني في دول أوروبا.

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