فنّدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، المعلومة المتداولة على شبكة الإنترنت حاليا، والتي تدعو إلى تناول كميات من الثوم الطبيعي كوقاية فعالة من فيروس "كورونا" المستجد.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن الثوم يعد غذاء صحيا ومفيدا ويحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات.
وأضافت: لكن لا يوجد أي دليل علمي على أن تناول الثوم يقي من عدوى فيروس كورونا.
وحذرت الوزارة الإماراتية من الاستماع للنصائح التي تروج لتناول كميات من الثوم الطبيعي كوقاية فعالة للقضاء على "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الإماراتية: الثوم لا يقي من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.