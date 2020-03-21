وزارة الصحة الإماراتية: الثوم لا يقي من فيروس كورونا

‎فنّدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، المعلومة المتداولة على شبكة الإنترنت حاليا، والتي تدعو إلى تناول كميات من الثوم الطبيعي كوقاية فعالة من فيروس "كورونا" المستجد.

‎وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن الثوم يعد غذاء صحيا ومفيدا ويحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات.

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‎وأضافت: لكن لا يوجد أي دليل علمي على أن تناول الثوم يقي من عدوى فيروس كورونا.

‎وحذرت الوزارة الإماراتية من الاستماع للنصائح التي تروج لتناول كميات من الثوم الطبيعي كوقاية فعالة للقضاء على "كورونا".