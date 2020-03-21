إصابة الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بفيروس كورونا

أعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة فيوليت خيرالله، زوجة السياسي الطرابلسي محمد الصفدي، الذي كان مرشحا لتولي رئاسة الوزراء مؤخرا، عن إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال خيرالله في بيان صادر عن مكتبها، إن الوزير السابق محمد الصفدي بحالة جيدة، آملة في أن ينضم

قريبا إلى لائحة المتعافين من الفيروس.

وأكدت خيرالله أنه تم إبلاغ كل الموظفين والأصدقاء والأقارب الذي اختلطوا به كي يحجروا أنفسهم.

Advertisements

وأوضحت خيرالله أنها تخضع للحجر المنزلي للمدة الصحية المطلوبة، علما أن نتيجة فحوصاتها جاءت سلبية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت بعد ظهر اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 206 حالات.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الإنتشار، وعليه تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن.