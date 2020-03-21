العراق يمد حظر التجوال في الأنبار إلى 28 مارس الجاري

قررت خلية الأزمة في الأنبار العراقية، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال في المحافظة إلى 28 من الشهر الجاري ضمن اجراءات الوقاية من فيروس من فيروس كورونا ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقررت الخلية في اجتماعها - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا) - تغريم المخالفين لقرار حظر التجوال والتجمعات بمبلغ ١٠٠ الف دينار. الأنباء العراقية (نينا) - تغريم المخالفين لقرار حظر التجوال والتجمعات بمبلغ ١٠٠ الف دينار.

وفي سياق أخر أعلنت خلية الأزمة في ديالى عن سلامة 8 حالات أشتباه بمرض كورونا المستجد.



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