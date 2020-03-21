العراق يمد حظر التجوال في الأنبار إلى 28 مارس الجاري

قررت خلية الأزمة في الأنبار العراقية، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال في المحافظة إلى 28 من الشهر الجاري ضمن اجراءات الوقايةمن فيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الأنباء العراقية (نينا) - تغريم المخالفين لقرار حظر التجوال والتجمعات بمبلغ ١٠٠ الف دينار.
وقررت الخلية في اجتماعها - حسبما ذكرت وكالة
وفي سياق أخر أعلنت خلية الأزمة في ديالى عن سلامة 8 حالات أشتباه بمرض كورونا المستجد.
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