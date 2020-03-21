غدا .. الإمارات تبدأ تطبيق منظومة التعلم عن بُعد لمواجهة كورونا

من المقرر أن تبدء وزارة التربية والتعليم في الامارات تطبيق منظومة التعلم عن بعد غدا الأحد، مستهدفة جميع طلبة مدارس الدولة،

ومؤسسات التعليم العالي، وتستمر لمدة أسبوعين، وذلك تبعاً للقرار السابق الذي أعلنت عنه، والمتمثل في تقديم إجازة الربيع، وتعطيل الطلبة 4 أسابيع، يخصص فيهما الأسبوعين الأخيرين، لمواصلة التعليم من خلال منظومة التعلم عن بعد، وفق بيان صادر عن الوزارة.

ووفقاً للجدول الزمني المخصص للحصص الدراسية،للتعلم عن بعد، للمدارس الحكومية، فإن مجموع عددالحصص الدراسية، للحلقة الأولى 20 حصة أسبوعياًبواقع 3 ساعات يومية، وهناك ساعتين اختياريتينصباحيا تخصصان للأنشطة من 9 – 11 صباحا،وتبدأ حصص المواد في الفترة المسائية من الساعة 4 – 7:25 مساء.

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أما الحلقة الثانية، فيصل مجموع عدد الحصصالدراسية 20 حصة أسبوعيا بواقع 4 ساعات يوميا،وتبدأ الحصص من الساعة 9 صباحا ولغاية 12:45 ظهراً، وسيتم تخصيص ساعة مسائية (5-5:50 ) كمادة إثرائية قرائية وتدريبات متنوعة.

وبالنسبة للحلقة الثالثة، يبلغ مجموع عدد الساعاتالدراسية 30 ساعة أسبوعيا، بواقع 6 ساعات يوميا،تتضمن فترتان، صباحية ومسائية، وتبدأ الحصصالصباحية من الساعة 9 صباحا ولغاية 1:25 ظهرا،أما الفترة المسائية فتبدأ الساعة 5 مساء وتستمرلغاية 7:05 مساء.