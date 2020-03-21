صور .. غلق المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية بمدينة الرياض فى كفر الشيخ

تابع رئيس مركز ومدينة الرياض المهندس احمد الشناوي اليوم السبت غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمحلات التجارية من الـ 7 مساءًا إلى الـ 6 صباحًا حتى 31 مارس الجاري،

بناءً علي قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتاً أن هذا القرار لا يسرى على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت وذلك بحضور العميد ايمن البكري مأمور مركز شرطة الرياض.

جاء ذلك في اطار التدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين .

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