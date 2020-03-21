الإمارات تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه تم شفاء 3 مصابين، مؤكدة أن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الطبية.

وارتفعت بذلك عدد الإصابات إلى 153 وتعافي 38 حالة.

الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الطبية.وارتفعت بذلك عدد الإصابات إلى 153 وتعافي 38 حالة.

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