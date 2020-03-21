روسيا تعزل 6 آلاف شخص في الحجر الصحي

أعلنت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، اليوم السبت، أنه تم عزل ستة آلاف شخص كانوا على اتصال مع المصابين بفيروس كورونا في موسكو، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن راكوفا قولها: "بالنسبة لـ 131 مريضًا، قمنا