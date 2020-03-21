الجيش السوداني يغلق شوارع رئيسية بالخرطوم

قامت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، بإغلاق الشوارع المحيطة بمقر القيادة العامة في وسط الخرطوم، تحسبا لموكب "معاش الناس" الذي أعلن عنه الحراك الشعبي الموحد "حشد" المقرب من أنصار الرئيس السابق عمر البشير، في وقت سابق، قبل

أن يعلن إلغاءه استجابة لقرارات حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.



ونشر الجيش آليات عسكرية في كل مداخل شارع القيادة، مما تسبب في ازدحام مروري خانق في الشوارع المحيطة بوسط الخرطوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد ركن عامر محمد الحسن، إن إغلاق شارع القيادة يتعلق بخطة تأمين من قبل لجنة أمن ولاية الخرطوم.



وكان الحراك الشعبي الموحد "حشد" أعلن إلغاء مسيرة اليوم السبت، بحسب بيان صادر عنه، استجابة للظروف الصحية، مع تأكيده بمواصلة مواكبه الرامية إلى إسقاط حكومة المرحلة الانتقالية.

