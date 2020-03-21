خلال يوم.. تسجيل 30 حالة وفاة و637 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم السبت، بتسجيل 30 وفاة و637 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكر المعهد الوطني للصحة والبيئة الهولندي، الذي يتابع رسميا الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد، أنه تم رصد 637 إصابة جديدة
وأشار إلى تسجيل 30 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الفترة ذاتها، لتصل هذه الحصيلة إلى 136حالة بعد أن كانت 106 الجمعة.
وأوضح المعهد الوطني للصحة والبيئة أن معظم المتوفين أشخاص مسنون تتراوح أعمارهم من 80 إلى 85 عاما.
وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وباء عالميا، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 285 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 11876 وفاة و93584 حالة شفاء.
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