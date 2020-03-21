سويسرا تعلن ارتفاع عدد إصابات «كورونا» إلى 6100 حالة

قالت وزارة الصحة السويسرية، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 6100، أي بزيادة نحو 25 بالمائة عن أمس، فيما بلغ عدد الوفيات 56 شخصاً، مضيفة أن المستشفيات في إقليم تيسينو المتاخم لحدود إيطاليا، الأكثر تضرراً في أوروبا، تواجه ضغطاً شديداً.

وقال دانيل كوخ، مدير قسم الأمراض المعدية بالمكتب الاتحادي للصحة «الوضع في تيسينو متأزم للغاية».

وسجلت سويسرا 1200 حالة إصابة جديدة خلال يوم، فيما زادت الوفيات 13 حالة عن أمس الجمعة.

وتسلم الجيش السويسري 50 جهاز تنقية إضافياً ونشرها في تيسينو أمس الجمعة، حيث تتسارع دول العالم لنشر المزيد من أجهزة التنفس التي قد تساهم في إنقاذ أرواح الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

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