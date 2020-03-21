إسبانيا: وفيات كورونا تجاوزت 1300 والإصابات 25 ألفاً

أفادت أحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة في إسبانيا بأن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في ارتفع اليوم السبت إلى 1326 بعدما وصل إلى 1002 أمس.

كما قفز عدد الإصابات المسجلة إلى 24926 اليوم السبت بعدما بلغ 19980 في البيانات المعلنة أمس.