بانكوك تفرض إغلاقاً جزئياً لوقف تفشي كورونا

قررت سلطات العاصمة التايلاندية، بانكوك، فرض حالة إغلاق جزئي اعتباراً من يوم غد الأحد ، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد19-) إلى ما يزيد على 400 حالة،وزيادة عدد الحالات الحرجة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، عن إسوين كوانموانج، عمدة مدينة بانكوك، قوله إنه سيتم إغلاق المجمعات التجارية، مع استثناء المطاعم ومنافذ تقديم الخدمات الضرورية من الإغلاق.

وأضاف عمدة بانكوك إن حالة الإغلاق سوف تستمر من 22 مارس وحتى 12 ابريل المقبل.

وكان قد تم إغلاق المدارس والجامعات وأبواب الكثير من أماكن الترفية فى وقت سابق من الأسبوع، وقال رئيس الوزراء برايوث تشان-أوتشا إنه على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات.