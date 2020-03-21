الفلبين: ارتفاع وفيات كورونا إلى 19 و 262 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت، تسجيل حالة الوفاة التاسعة عشر بفيروس كورونا. وقالت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 262 بزيادة 32 حالة عن يوم أمس.

وفرضت الحكومة الفليبينية على أكثر من نصف السكان حجراً صحيا ًمشدداً في المنازل للحد من انتشار الفيروس.