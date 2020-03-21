كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنغافورة تسجل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في سنغافورة، اليوم السبت، عن 47 حالة جديدة من فيروس كورونا التي تم استيرادها بشكل رئيسي، مما رفع حصيلة الدولة المدينة إلى 432 إصابة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "من الحالات الجديدة، تم استيراد 39 حالة ولها تاريخ سفر إلى دول تشمل أستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية ودول جنوب شرق آسيا، كانت الأغلبية من السكان العائدين وحاملي التصاريح الطويلة الأجل.

عدد الحالات الجديدة، اليوم السبت، هو نفس العدد الذي تم الإبلاغ عنه في 18 مارس، وهو أكبر قفزة يومية في الدولة المدينة.

كما أبلغت سنغافورة عن وفاة شخصين بسبب فيروس كورونا، اليوم السبت، لأشخاص يعانون من حالات صحية كامنة، مما يمثل أول حالة وفاة في المعركة التي أشادت بها الدولة على نطاق واسع ضد العدوى.