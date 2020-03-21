ألمانيا تستعد لمكافحة كورونا بـ350 مليار يورو من الديون الجديدة

تستعد الحكومة الألمانية لإجراءات تحفيزية تتطلب نحو 156 مليار يورو (166.83 مليار دولار) من صافي الاقتراض الجديد وتفويض دين إضافي يصل إلى 200 مليار يورو لمكافحة التأثير الاقتصادي لانتشار فيروسات التاجية، وفقًا لمسودة قانون وعدة أشخاص مطلعين على الخطط لوكالة "رويترز"، اليوم السبت.

وقالت المصادر: "ستشمل الحزمة ميزانية حكومية تكميلية تبلغ نحو 150 مليار يورو، و 100 مليار يورو لصندوق الاستقرار الاقتصادي الذي يمكن أن يأخذ حصص مباشرة في الشركات، و 100 مليار يورو في الائتمان لبنك تنمية القطاع العام KfW للحصول على قروض للشركات المتعثرة".