كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 35 إصابة بفيروس كورونا في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 35 إصابة بفيروس كورونا في ضواحي موسكو، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا، يوم الخميس الماضي، أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

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وقد قررت السلطات الروسية، إغلاق الحدود مع بيلاروسيا للسفر الشخصي وسط تفشي مرض فيروس كورونا العالمي (COVID-19)، حسبما صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين.

وكانت الحكومة الروسية، خصصت 300 مليار روبل (4 مليارات دولار) يمكن استخدامها للتخفيف من تأثير COVID-19 إذا لزم الأمر.