كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تنتقد التصريحات أمريكية حول "أسلحة الطاقة" المزعومة في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، التعليقات الأخيرة من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاستخدام "الضار" للبلاد لمصادر الطاقة الخاصة بها، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسمع فيها موسكو مثل هذه المزاعم.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن الكرملين يتوقع من واشنطن "أن تفكر مليًا في هذا الموضوع" لبعض الوقت في المستقبل، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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وأشار "ريابكوف"، كذلك إلى أن الولايات المتحدة لجأت منذ فترة طويلة إلى إثارة الذعر، بما في ذلك في مجال الطاقة، للضغط على حلفائها الذين يريدون تطوير علاقاتهم مع روسيا حتى لا يفعلوا ذلك.

اتهم مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية، روسيا في السابق، باستخدام الطاقة كـ "ممثل خبيث"، لكنه امتنع عن التعليق على إمكانية فرض عقوبات جديدة.