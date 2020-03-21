كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان: تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت هيئة الطيران المدني في باكستان، اليوم السبت، جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين في سبيل احتواء وباء فيروس كورونا.

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وأصدرت هيئة الطيران المدني الباكستانية، بيانًا قالت فيه: "قررت حكومة باكستان تعليق عمليات كل رحلات الركاب الدولية والرحلات المستأجرة والرحلات الخاصة إلى باكستان اعتبارا من 21 مارس 2020 (الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي) إلى الرابع من أبريل (الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي)".

وبحسب وكالة رويترز، استثنت باكستان من القرار رحلات الشحن والرحلات الدبلوماسية، كما ثلاث وفيات بفيروس كورونا و481 حالة إصابة مؤكدة.