كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || إيران تعلن عن 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم السبت، عن 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الأعداد إلى 1556، وفقًا لوكالة سبوتنيك. آخر الأخبار العاجلة في العالم || عالم روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا Advertisements

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، أن الطبيب العسكري والعالم الروسي أليكسي فودوفوزوف، تنبأ بفيروسات وبائية أخطر على الإنسان مقارنة بفيروس كورونا المستجد. أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيطاليا تجري تجارب على دواء لكورونا وثبتت فعاليته

كشفت قناة العربية، أن إيطاليا أجرت تجاربًا على علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وثبتت فعاليته في مقاومة المرض.

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