كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند إلى 296 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 296 من بينهم 4 وفيات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة الهندية، سجلت 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية فحوصاتها.

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وأغلقت السلطات الهندية، تاج محل أكبر موقع سياحي لها، وأمر المركز المالي في مومباي المكاتب التي تقدم خدمات غير ضرورية لإبقاء نصف موظفيها في المنزل مع تصاعد الجهود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في جنوب آسيا.