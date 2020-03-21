أعلنت الأردن، اليوم السبت، بدء تنفيذ قرار حظر التجول في المملكة، الذي سيحد من تنقلات 10 ملايين نسمة، في إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.
وأصدر رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أمس الجمعة، “أمر الدفاع” رقم 2 لسنة 2020، ليحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر.
كما ستغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء القادم عن أوقات محددة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه.
ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة.
أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة، فيتوجب على المواطنين، بحسب أمر الدفاع، إبلاغ الأمن العام أو الدفاع المدني، ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الأمر والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. الأردن يبدأ تطبيق حضر التجول وعقوبات للمخالفين تصل إلى السجن لسنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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