كورونا في إسبانيا.. 324 وفاة في 24 ساعة ليرتفع العدد إلى 1326 حالة وفاة

سجلت إسبانيا اليوم السبت 324 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ظرف 24 ساعة، ما يرفع حصيلة القتلى جراء تفشي الوباء، إلى 1326 حالة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالفيروس التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الأخيرة في إسبانيا، بلغت 4946 حالة إصابة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 24 ألف 926 حالة.

وكانت حصيلة أمس الجمعة، قد أكدت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء بلغت 19 ألف و980 حالة إصابة مؤكدة بينما بلغ عدد الوفيات 1002 حالة وفاة.

وقال فرناندو سيمون، مدير مركز تنسيق الطوارئ بوزارة الصحة، في ندوة صحفية عقدها في ختام اجتماع اللجنة التقنية لتدبير تداعيات فيروس كورونا، إن 2125 من المصابين بالفيروس، قد تماثلوا للشفاء، في حين تخضع 1612 حالة للعلاجات المكثفة بأقسام العناية المركزة.

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وتظل جهة مدريد الأكثر تضررا من بين الجهات الأخرى في إسبانيا بتفشي وباء كورونا، حيث بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بهذه الجهة حسب الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم، 8921 حالة إصابة، وهو ما يمثل حوالي 36 في المائة من العدد الإجمالي لحالات الإصابة بإسبانيا متبوعة بجهة كتالونيا (4203 حالة إصابة)، ثم إقليم الباسك (1725 حالة إصابة)، وجهة الأندلس (1515 حالة).

وأضحت إسبانيا ثالث بلد من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، بعد كل من الصين وإيطاليا وبعدها إيران.

وتعيش إسبانيا منذ يوم السبت الماضي حالة طوارئ لمدة أسبوعين وذلك بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.