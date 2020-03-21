زخات رعدية قوية مرتقبة اليوم وغدًا بعدد من أقاليم المملكة -نشرة خاصة

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرة خاصة، اليوم السبت، عن أمطار قوية ينتظر أن تعرفها عدد من أقاليم المملكة، اليوم وغدا.

وأكدت المديرية أن زخات رعدية محلية قوية مرتقبة بعمالات شفشاون، تطوان، الفحص أنجرة، القنيطرة، العرائش، المضيق الفنيدق، وزان، طنجة أصيلة، تاونات وسيدي قاسم.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الزخات ستكون مرتقبة من الساعة الرابعة من مساء يوم السبت إلى غاية زوال يوم غد الأحد.