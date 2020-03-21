وزارة الصحة: امتنعوا عن الزيارات في عيد الأم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظرًا للأجواء السائدة، دعت وزارة الصحة في البلاد المواطنين للتعاون على منع تفشّي فيروس كورونا المستجد، من خلال الانصياع لتعليماتها، التي تنص على الامتناع من الزيارات التي يشارك بها عدة أشخاص، عدم التواجد في غرفة واحدة والحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيانها: "نذكركم بتجنب تبادل العناق، القبل وما شابه من أساليب التحبب التي قد تساهم في نقل العدوى".

وأضاف البيان "إذا كنت تحب أمك حقًا، لا تقبلها، لا تعانقها وامتنع عن زيارتها في هذه الفترة على الأقل، ومن أجل صالح الجميع".

وشدد البيان على ضرورة "تجنب التجمعات الكبيرة في حوانيت البقالة والأسواق. استغل الحجر المنزلي لابتكار مفاجآت مميزة لأمك وجدتك في عيد الأم أو قم بتهنئتها هاتفيًا".

كما وأوضحت وزارة الصحة في بيان آخر لها اليوم، أن مريضة بفيروس كورونا، في سنوات الـ50 من عمرها ، من جنوبي البلاد، تواجدت قبل أيام في صندوق مرضى في كسيفية ومجمع تجاري وعدة أماكن في النقب.

وطالبت الوزارة كل من تواجد في الأماكن المذكورة، في الأوقات المذكورة الدخول إلى الحجر الصحي فورا ولمدة 14 يوما.

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وجاء في بيان الوزارة أنها تواجدت في الأماكن التالية:

8 آذار/مارس الجاري:

بين الساعات 08:00-16:00 في "كوبات حوليم كلاليت"، كسيفة أ .

بين الساعة 18:00- 19:30 في مدرسة "برلينجتون اينجلش" في "كنيون هنيجف" في بئر السبع.

9 آذار/مارس الجاري:

بين الساعة 8:00-16:00 في "كوبات حوليم كلاليت"، كسيفة أ.

بين الساعات 20:00-22:00 في نادي اللياقة البدنية "هولمس فلييس" ، هنري كندل 10 في بئر السبع.

10 آذار/مارس الجاري:

بين الساعات 08:00-16:00 في "كوبات حوليم كلاليت"، كسيفة أ .

بين الساعات 21:00- 23:00 في "سوبر ذباح" قرب مجمع ايكيا في بئر السبع.

11 آذار/مارس الجاري:

بين الساعات 08:00-13:00 في "كوبات حوليم كلاليت"، كسيفة أ .

12 آذار/مارس الجاري:

بين الساعات 08:00-13:00 في "كوبات حوليم كلاليت"، "تسفي برونشطاين 1" في يروحام.

بين الساعة 18:00- 19:30 في "برلينجتون اينجلش" في "كنيون هنيجف" في بئر السبع.

13 آذار/مارس الجاري:

بين الساعات 08:00-12:00 في "كوبات حوليم كلاليت"، كسيفة أ .

بين الساعات 20:00-24:00 مطعم كفريس، شارع هرتسل في بئر السبع.

15 آذار/مارس الجاري:

بين الساعات 08:00-16:00 في "كوبات حوليم كلاليت"، كسيفة أ .

16 آذار/مارس الجاري:

بين الساعات 08:00-13:00 في "كوبات حوليم كلاليت"، كسيفة أ .