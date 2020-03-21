برشلونة يحسم مصير مدربه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة برشلونة الإسباني حسمت مصير مدرب الفريق، كيكي سيتين، من الاستمرار مع النادي الكاتالوني الموسم القادم.

وتولى سيتين قيادة برشلونة في كانون الثاني/يناير الماضي، عقب إقالة إرنستو فالفيردي، نتيجة لخسارة كأس السوبر الإسباني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن إدارة برشلونة ترى أن سيتين يستحق قيادة المشروع الجديد للنادي، بسبب حنكته وشخصيته التي يستطيع من خلالها إدارة الفريق.

وأشار التقرير إلى أن إدارة برشلونة بدأت بالفعل التخطيط لكل ما يخص الموسم الجديد، سواء من لاعبين جدد أو راحلين، وحتى منصب المدير الفني، في ظل حالة الجمود الحالية التي تصيب كرة القدم بأوروبا، بسبب فيروس كورونا.

وتعتزم الأمانة الفنية لبرشلونة عقد اجتماع مع سيتين، خلال المرحلة المقبلة، من أجل التخطيط للموسم الجديد.