باريس سان جيرمان يفاوض أليغري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان بدأ مساعيه من أجل التعاقد مع مدرب جديد لخلافة توماس توخيل.
وبحسب ما نقله موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن المدير الرياضي لسان جيرمان، ليوناردو، بدأ المفاوضات مع ماسيميليانو أليغري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، لتولي المهمة، بدءًا من الموسم المقبل.
وأشار إلى أنه رغم تأهل سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن الإدارة غير سعيدة بأداء الفريق، وتصر على رحيل توخيل.
وأوضح الموقع الفرنسي، أن ليوناردو من أكبر المتحمسين في سان جيرمان، لمنح المهمة الفنية لأليغري في الموسم المقبل.
وصرح أليغري، في وقت سابق، بأنه لم يدخل في مفاوضات مع باريس، لأنه يرى هذا الأمر بمثابة عدم احترام لأشخاص آخرين.
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