تايلاند تعلن اكتشاف 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

السبت 21 مارس 2020

أعلنت تايلاند، السبت، اكتشاف 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ثالث أعلى نسبة إصابة قياسية تسجلها خلال أسبوع، ليصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 411 حالة.



وبحسب أحدث البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة في تايلاند، توفي شخص مصاب بالفيروس، في حين يتلقى 366 آخرون العلاج بالمستشفيات، وتعافى 44.

Advertisements

وقالت وزارة الصحة إن حالات الإصابة الجديدة التي أُعلن عنها، السبت، تشمل 51 حالة لأشخاص خالطوا مصابين، و32 حضروا مباراة للملاكمة، حيث حدث تفشٍ للفيروس، مشيرة إلى أن هناك 38 حالة جديدة قادمة من الخارج.

وأعلنت الحكومة التايلاندية، الثلاثاء، سلسلة من الإجراءات من أجل احتواء انتشار الفيروس، والتي شملت إلغاء عطلة وطنية رئيسية وإغلاق المدارس ومواقع أخرى.

وكانت هيئة الطيران المدني في تايلاند أعلنت، في وقت سابق، أنه بداية من الأحد سيتعين على أي شخص قادم للبلاد أن يحمل شهادة صحية معتمدة لدى وصوله بعدم إصابته بالفيروس.